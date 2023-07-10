Номинальная начисленная заработная плата на зеленоградских предприятиях по итогам первого квартала составила 108,669 рублей — это на 1,1% меньше по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Сумма может показаться завышенной, но считали только организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства и со средней численностью сотрудников более 15 человек. То есть малый бизнес и небольшие компании не учитывали.

В целом по Москве этот показатель средней зарплаты продолжает расти, а снизился только в трёх округах, включая зеленоградский. При этом средняя зарплата в Зеленограде — самая низкая среди округой старой Москвы. Для сравнения — самая высокая зарплата на предприятиях Центрального округа (181 тысяч). А хуже Зеленограда только в Троицком округе (95 тысяч). Статистику собрал канал «Районная аналитика Москвы» на основе данных Мосстата.

В конце прошлого года более 80% читателей «Зеленоград.ру» заявили, что их начисленная зарплата меньше среднего. В опросе в телеграме и вконтакте приняли участие более 2700 человек.