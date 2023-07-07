Запланированы замена асфальта и бордюров, устройство гранитных и грунтовых дорожек, лестницы, цветников и газонов, ремонт забора. Пересадят около 50-ти кустов, посадят 76 новых, а также восемь деревьев. Поставят 16 беседок, три веранды, пять качелей, 25 скамеек, 11 навесов, 37 урн. Также в списке работ устройство и замена инженерных сетей и установка нового освещения — в том числе 34-х подвесных светильников.

Работы оцениваются в 90 миллионов рублей, заказчик — департамент здравоохранения.