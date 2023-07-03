Благодаря возможности привязки «Карты москвича» к приложению «Метро Москвы» школьники и студенты смогут без обращения в кассу покупать и записывать льготные абонементы, а родители — отслеживать, как часто их дети пользуются городским транспортом

Чтобы привязать карту нужно: