Карту москвича теперь можно привязать к приложению «Метро Москвы» и покупать льготные абонементы без обращения кассу 03.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Благодаря возможности привязки «Карты москвича» к приложению «Метро Москвы» школьники и студенты смогут без обращения в кассу покупать и записывать льготные абонементы, а родители — отслеживать, как часто их дети пользуются городским транспортом

Чтобы привязать карту нужно:

  • авторизоваться в приложении «Метро Москвы» (скачайте его в Google Play или App Store)
  • в личном кабинете нажать «+» и выбрать «Социальная карта»
  • авторизоваться через портал mos.ru
  • выбрать карту москвича для привязки

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Метки:
оплата проезда, контролеры, социальная карта москвича
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