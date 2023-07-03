Благодаря возможности привязки «Карты москвича» к приложению «Метро Москвы» школьники и студенты смогут без обращения в кассу покупать и записывать льготные абонементы, а родители — отслеживать, как часто их дети пользуются городским транспортом
Чтобы привязать карту нужно:
- авторизоваться в приложении «Метро Москвы» (скачайте его в Google Play или App Store)
- в личном кабинете нажать «+» и выбрать «Социальная карта»
- авторизоваться через портал mos.ru
- выбрать карту москвича для привязки
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