15-летняя зеленоградка Ангелина Кутузова стала чемпионкой России по бегу на дистанции 300 метров с барьерами. Её результат 44,74 секунды. Ангелина тренируется в МКСШ «Зеленоград» у тренера Оксаны Жораевой. Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек прошло в Чебоксарах в конце июня.