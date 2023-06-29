Зеленоградка Ангелина Кутузова стала чемпионкой России по бегу 29.06.2023 ZELENOGRAD.RU

15-летняя зеленоградка Ангелина Кутузова стала чемпионкой России по бегу на дистанции 300 метров с барьерами. Её результат 44,74 секунды. Ангелина тренируется в МКСШ «Зеленоград» у тренера Оксаны Жораевой. Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек прошло в Чебоксарах в конце июня.

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Метки:
спорт, бег
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