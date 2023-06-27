12 июня у девочки поднялась температура. Ещё через два дня она не давала прикасаться к своему животу. Её мама вызвала участкового врача. После осмотра медик заявила, что температура поднялась из-за режущихся зубов, а живот болит из-за последствий запора.

Прошло четыре дня, лечение не помогало. Вызванная скорая диагностировала ОРВИ и прописала противовирусные. 19 июня девочка перестала есть. Врачи скорой на этот раз определили фарингит и привезли ребёнка в инфекционное отделение зеленоградской больницы имени Кончаловского.

В больнице у неё заподозрили онкологию и на скорой перенаправили её в тушинскую больницу имени Башляевой. К тому времени девочка ничего не ела уже целый день, у неё начались судороги. В больнице сделали УЗИ и сразу выявили гнойный аппендицит. Ребенка срочно прооперировали. По словам врачей, ещё два дня — и девочку было бы уже не спасти.

Сейчас состояние девочки улучшается после операции, сообщили агентству "Москва" в департаменте здравоохранения. Также департамент начал проверку действий медперсонала на каждом этапе.