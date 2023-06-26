Антитеррористические мероприятия проводят в Москве и Московской области в связи с «мятежом Пригожина»
В Москве снимаются «все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», заявил Сергей Собянин.
Выпускной для школьников проведут 1 июля. Мэр поблагодарил москвичей «за спокойствие и понимание».
Будут ли автобусы ходить к вечеру по обычному режиму, Собянин не уточнил.
Также отменили режим КТО в Московской области.
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