Режим контртеррористической операции отменили в Москве и области 26.06.2023 ZELENOGRAD.RU

В Москве снимаются «все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», заявил Сергей Собянин.

Выпускной для школьников проведут 1 июля. Мэр поблагодарил москвичей «за спокойствие и понимание».

Будут ли автобусы ходить к вечеру по обычному режиму, Собянин не уточнил.

Также отменили режим КТО в Московской области.

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Метки:
сюжет: мятеж пригожина
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