Нашла «гранату» местная жительница, когда гуляла с собакой возле школы 1353. Предварительно, это страйкбольный снаряд. Полиция оцепила место, ждут кинологов.
О происшествии сообщили каналы Mash и Shot.
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