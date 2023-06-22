Предмет, похожий на ручную гранату, нашли на Берёзовой аллее 22.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Нашла «гранату» местная жительница, когда гуляла с собакой возле школы 1353. Предварительно, это страйкбольный снаряд. Полиция оцепила место, ждут кинологов.

О происшествии сообщили каналы Mash и Shot.

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Метки:
микрорайон 4, саперы, снаряды, разминирования
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