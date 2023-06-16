Занятия длятся час. Нужна спортивная одежда и обувь, бутылка с водой. Тренировки бесплатны и проходят под руководством профессиональных тренеров Мосгорспорта
У корпуса 403
- Футбол (взрослые и дети 10+): вторник и суббота в 20:15
- Фитнес (18+): вторник, четверг и суббота в 19:00
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У корпуса 1542
- Волейбол (взрослые и дети 10+): вторник и суббота в 20:15
- Фитнес (18+): вторник, четверг и суббота в 19:00
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Парк Победы
- Пляжный волейбол (взрослые и дети 10+): вторник и суббота в 20:15
- Фитнес (18+): вторник, четверг и суббота в 19:00
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