Бесплатные тренировки по футболу, волейболу и фитнесу проходят летом на трёх зеленоградских площадках. Вот места и расписание занятий 16.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Занятия длятся час. Нужна спортивная одежда и обувь, бутылка с водой. Тренировки бесплатны и проходят под руководством профессиональных тренеров Мосгорспорта

У корпуса 403

  • Футбол (взрослые и дети 10+): вторник и суббота в 20:15
  • Фитнес (18+): вторник, четверг и суббота в 19:00
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У корпуса 1542

  • Волейбол (взрослые и дети 10+): вторник и суббота в 20:15
  • Фитнес (18+): вторник, четверг и суббота в 19:00
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Парк Победы

  • Пляжный волейбол (взрослые и дети 10+): вторник и суббота в 20:15
  • Фитнес (18+): вторник, четверг и суббота в 19:00
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Метки:
микрорайон 4, микрорайон 15, футбол, фитнес, волейбол
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