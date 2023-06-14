Жюри фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» присудило победу в номинации «Лучшая женская роль» актрисе «Ведогонь-театра» Наталье Тимониной за роль Анатолии в премьерном спектакле «С неба упали три яблока» по книге Наринэ Абгарян.

Наталья Тимонина работает в «Ведогонь-театре» с момента его создания. В 2014 году была номинирована на национальную театральную премию «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль» за роль Вассы в одноименном спектакле «Ведогонь-театра». Кстати, на днях режиссер этого спектакля Анатолий Ледуховский был награждён в номинации «Оригинальность и мастерство режиссуры» на другом летнем театральном фестивале — «У Троицы».

Постановка «С неба упали три яблока» Татьяны Тарасовой по повести известной армянской русскоязычной писательницы Наринэ Абгарян (автора книг о «Манюне») — это горькая, смешная, порой детективная история библейской силы о несокрушимости человеческого духа и о великой надежде. О том, что очень часто человек, поддаваясь унынию, не может разглядеть такое близкое и многоликое счастье. 21 июня спектакль можно увидеть на сцене РАМТа.