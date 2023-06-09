Семилетним детям, которые ещё не ходят в школу, предоставили льготы на проезд 09.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Московские депутаты исправили несправедливость в законе «О социальной поддержке семей с детьми». Сейчас льготы на проезд есть у детей до семи лет, а также учеников начальной школы. Но если ребенку уже исполнилось семь лет, а в школу он ещё не пошёл, никакие льготы на него не распространялись. На это обратил внимание депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Евгений Бунимович и предложил внести поправки в закон. Другие депутаты его поддержали.

Таким образом, принятый документ вводит новую категорию льготников — дети, обучающиеся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, достигшие возраста семи лет. Эта категория приобретает право на получение льготы по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), а также льготы по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте в размере 50% в период с 1 сентября по 15 июня. Закон вступит в силу через 30 дней со дня опубликования, чтобы воспользоваться льготой можно было уже осенью.

Не останавливаться на достигнутом призвал другой член фракции «Яблоко» Сергей Митрохин: «Хотелось бы поставить вопрос о льготном проезде для школьников и студентов на весь год, а не только в учебное время, — заявил он на заседании Мосгордумы. — И почему только на половину стоимости проезда распространяется льгота, а не на весь тариф? Мы подсчитали цену вопроса. Необходимая сумма для школьников и студентов составит 12 млрд 740 млн рублей. Что у нас в бюджете таких денег нет?»

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Метки:
дети, общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, льготы
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