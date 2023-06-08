Новый закон о такси приняли в Москве. Теперь водители должны сдавать экзамен на знание города. А то вдруг отключат навигацию 08.06.2023 ZELENOGRAD.RU

В целом его приняли, чтобы привести московские правила в соответствие с новым федеральным законом, но есть и дополнительные местные требования.

В частности, московских таксистов обяжут проходить аттестацию на знание города: расположения объектов транспортной инфраструктуры, памятников истории и культуры, медицинских организаций, школ и спортивных центров, органов власти, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации.

Казалось бы, это какой-то возврат в прошлое — далеко не все местные знают, где что находится, а для ориентирования по городу есть навигатор. Но депутаты, наоброт, считают умение ориентироваться без навигатора — своевременным и актуальным. Оно пригодится, если в городе снова произойдет «сбой спутниковой навигации», как назвала майские события в центре Москвы депутат от «Единой России» Ольга Шарапова.

Возврат в прошлое поддержал и депутат от Зеленограда Андрей Титов, который считает, что в советское время за рулем такси сидели «только образованные люди». А сейчас Титов видит «лица таксистов из ближнего зарубежья, страховки нет, прав нет, работают 24/7». Как он проверял гражданство (по статистике мигрантов-таксистов 27%), образование, права и страховку этих нехороших лиц, и когда вообще последний раз ездил на такси, Титов не уточняет, но считает, что новый закон «вернет нас к тому высокому уровню таксомоторных перевозок, которые были в Советском Союзе».

Как будет проходить аттестация пока неизвестно, но, скорее всего, онлайн — это проще и дешевле. А ещё можно искать ответы в поисковике.

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Метки:
такси
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Новый закон о такси приняли в Москве. Теперь водители должны сдавать экзамен на знание города. А то вдруг отключат навигацию Новости
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