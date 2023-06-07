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Техника сгорела в нескольких квартирах дома в 1-м микрорайоне из-за скачка напряжения. «Жилищник» валит всё на неизвестных вандалов 07.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Это случилось во вторник днем в корпусе 166. В «Жилищнике» сказали, что выбило стояковый автомат, а причина — «вандальные действия неизвестных лиц».

Но жители, у которых сгорели телевизор, компьютерная техника, видеодомофоны, стиральная и кофемашины (как минимум девять пострадавших квартир) считают, что на неизвестных вандалов «Жилищник» просто перекладывает ответственность за плохую работу собственных электриков.

Что именно сделали вандалы, непонятно. Ни одна подвальная дверь, за которой, как предполагают жители, находятся эти автоматы, не имеет повреждений. Одному из жильцов представитель «Жилищника» сказал по телефону, что вандалы воспользовались ключами для входа в подвал, но откуда у них ключи, непонятно. «Жилищник» утверждает, что вызвал полицию, а жители требуют доказательств: актов, номер талона-уведомления и т. п. Ничего этого им пока не показали.

По словам жителей, на просьбу прислать техника для составления акта о происшествии «Жилищник» требует составить коллективное обращение, хотя и непонятно, почему. Жители не понимают, кто будет возмещать им ущерб от сгоревшей техники, собирают точную информацию о пострадавших и призывают прокуратуру и префектуру проконтролировать их проблему.

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Метки:
микрорайон 1, вандализм, электрика, Корпус 166
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Обсуждение
A T
1 час назад
А кто это сдееелал? (с)
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