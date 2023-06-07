Постановление о выборах мэра одобрила Мосгордума. После опубликования документа, в течение 30 дней начнется выдвижение кандидатов на должность мэра, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.

Действующий мэр Сергей Собянин в этом году намерен баллотироваться на новый срок впервые в качестве кандидата от «Единой России», а не самовыдвиженца. Определились и другие партии: от КПРФ пойдет внука лидера партии Леонид Зюганов, партия «Новые люди» выдвинет вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. ЛДПР — другого вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. «Справедливая Россия» — главы московского отделения партии и депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

Почти половина (46%) читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, сказали, что будут голосовать за Собянина. Остальные голоса распределились так:

24% ещё не решили за кого, но будут голосовать

16% не будут голосовать

15% будут голосовать за любого, кроме Собянина

3% уже выбрали себе кандидата из представителей оппозиции.

В опросе в телеграме и вконтакте приняли участие около двух тысяч человек.

Собянин руководит Москвой 13 лет и предстоящие выборы мэра станут для него третьими. Раньше число сроков на этом посту было ограничено двумя, но после изменения федерального закона два года назад Собянин получил возможность баллотировать в третий раз. Мэр избирается на пять лет.