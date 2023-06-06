Информация об этом размещена на самом переходе (и, похоже, больше нигде). В учреждении «Гормост», которое обслуживает переход, «Зеленоград.ру» эту информацию подтвердили и предложили искать пути обхода.

Самый короткий обходной маршрут — через переход возле «1000 мелочей» (остановка «Товары для дома») — туда и обратно около семисот метров. С большой вероятностью, некоторые пешеходы будут пытаться перейти дорогу по земле.