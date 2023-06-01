Съемки документального фильма «Неизвестный Высоцкий» прошли в Зеленограде. Авторы разыскивают зрителей и архивы зеленоградских концертов Высоцкого в клубе «Вече» 01.06.2023 ZELENOGRAD.RU

В начале мая в Зеленограде прошли съемки документального фильма о двух выступлениях Владимира Высоцкого в ДК «Микрон», которые состоялись 23 апреля 1978 года. Снимали в ДК МИЭТ, на квартирах зеленоградцев — зрителей тех давних концертов, а также в фитнесс-центре GreenCity, где раньше был конференц-зал «Микрона». Участвовал в съемочном процессе и зеленоградец Сергей Жильцов, авторитетный исследователь творчества Владимира Высоцкого. Сегодня он продолжает поиски любой информации о других концертах Высоцкого — в зеленоградском клубе «Вече».

Идея создания нового фильма-докудрамы «Неизвестный Высоцкий» принадлежит Петру Солдатенкову — кинорежиссёру-документалисту, автору нескольких фильмов и книг о Владимире Высоцком, руководителю «Киностудии ПС» и творческой мастерской режиссёров телевидения в Государственном институте кино и телевидения. В 1978 году именно он, будучи тогда еще слушателем ВГИК, снял на кинопленку тот самый двойной концерт Высоцкого в ДК «Микрон» и интервью артиста Вадиму Бруку, корреспонденту заводской многотиражки. «Договорился с Высоцким, нашел пленку и оперативно собрал киногруппу из своих сокурсников» , — рассказал «Зеленоград.ру» Сергей Жильцов и отметил, что сегодня эта съемка — одна из самых качественных и профессиональных среди немногочисленных кадров, запечатлевших Высоцкого на встречах со зрителями.

После майских съёмок в Зеленограде Петр Солдатенков записал на своей странице вконтакте: «Исполнил свою давнюю мечту — встретиться со зрителями и слушателями концерта Владимира Высоцкого в Зеленограде. Увы, осталось их немного — тем дороже их воспоминания».

Финансирование для фильма «Неизвестный Высоцкий» собирали краудфандингом на портале Planeta.ru. Проект призван воссоздать на экране некоторые события из жизни Владимира Высоцкого с новой точки зрения, подкрепив её документальными материалами из архива автора. Зеленоградский концерт в ДК «Микрон» стал одним из таких событий.

Но были и другие, более ранние выступления Владимира Высоцкого в Зеленограде, о которых известно очень мало. В 1973 году состоялся концерт или несколько концертов в клубе «Вече» в 3-м микрорайоне (корпус 317А), но оттуда «нет фонограммы, нет каких-то артефактов — фотографий, билетов, статьи об этом мероприятии, которая могла быть напечатана хотя бы с анонсом выступления, пускай в многотиражке (газета „41“ тогда не выходила)», сетует Сергей Жильцов.

Среди зеленоградцев наверняка найдутся зрители этого концерта 50-летней давности, но их еще нужно разыскать. Например, несколько раз в прямой эфир радиостанции «Эха Москвы» звонил слушатель и рассказывал, как задал в клубе «Вече» вопрос Высоцкому — «Когда в театре на Таганке поставят „Мастера и Маргариту“?»

«Зеленоград.ру» просит отозваться всех свидетелей, зрителей концертов-встреч Владимира Высоцкого в клубе «Вече». Будем рады фотографиям с этих мероприятий, билетам и другим свидетельствам. И особенно — старым магнитофонным пленкам и кассетам, на которых могут быть записи выступлений Высоцкого тех лет. Вполне возможно, что именно ваша фонограмма будет новостью для исследователей, которые уже собрали более шести тысяч часов аудиозаписей.

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Метки:
история зеленограда, высоцкий владимир
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