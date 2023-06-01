Идея создания нового фильма-докудрамы «Неизвестный Высоцкий» принадлежит Петру Солдатенкову — кинорежиссёру-документалисту, автору нескольких фильмов и книг о Владимире Высоцком, руководителю «Киностудии ПС» и творческой мастерской режиссёров телевидения в Государственном институте кино и телевидения. В 1978 году именно он, будучи тогда еще слушателем ВГИК, снял на кинопленку тот самый двойной концерт Высоцкого в ДК «Микрон» и интервью артиста Вадиму Бруку, корреспонденту заводской многотиражки. «Договорился с Высоцким, нашел пленку и оперативно собрал киногруппу из своих сокурсников» , — рассказал «Зеленоград.ру» Сергей Жильцов и отметил, что сегодня эта съемка — одна из самых качественных и профессиональных среди немногочисленных кадров, запечатлевших Высоцкого на встречах со зрителями.

После майских съёмок в Зеленограде Петр Солдатенков записал на своей странице вконтакте: «Исполнил свою давнюю мечту — встретиться со зрителями и слушателями концерта Владимира Высоцкого в Зеленограде. Увы, осталось их немного — тем дороже их воспоминания».

Финансирование для фильма «Неизвестный Высоцкий» собирали краудфандингом на портале Planeta.ru. Проект призван воссоздать на экране некоторые события из жизни Владимира Высоцкого с новой точки зрения, подкрепив её документальными материалами из архива автора. Зеленоградский концерт в ДК «Микрон» стал одним из таких событий.