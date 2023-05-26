Если шаблон для пополнения не отображается, номер телефона нужно подтвердить в личном кабинете оператора.

Если транспондер привязан к другому номеру, тогда необходимо добавить информацию о нем в профиле по номеру договора. Для этого в разделе «Документы и данные» перейдите во вкладку «Транспорт» и нажмите на «Добавить транспондер». Сервис автоматически сформирует шаблон для оплаты, он будет отображаться вместе с балансом в соответствующем разделе.