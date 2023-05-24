Скончался зеленоградец Антон Чарушин — выпускник МИЭТа, талантливый инженер, известный фотограф, неравнодушный горожанин, отец троих детей 24.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградец Антон Чарушин скоропостижно скончался 20 мая. Выпускник МИЭТа, талантливый инженер, известный фотограф, неравнодушный горожанин, отец троих детей.

«Он был человеком, которому не все равно — был готов менять мир к лучшему для всех. Его не нужно было просить, он просто брал и делал, — написала жена Антона. — Он любил жизнь, и не откладывал ее на потом. Он видел красоту вокруг и запечатлевал ее на своих фотографиях. Мне казалось, что у него находился талант ко всему, за что он брался».

Чарушин был неравнодушен к тому, что происходит в городе: в переписке с нашей редакцией поднимал темы развития велоинфраструктуры, поддерживал зеленоградское отделение фонда «Городские проекты», состоял в клубе друзей «Зеленоград.ру».

Многие слышали о Чарушине благодаря его необычному хобби — он делал фотографии, стоя на голове в самых разных ситуациях и странах. Сами фотографии можно посмотреть в его инстаграме stolbyshkin. Его друзья организовали сбор средств для помощи семье.

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