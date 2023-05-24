«Он был человеком, которому не все равно — был готов менять мир к лучшему для всех. Его не нужно было просить, он просто брал и делал, — написала жена Антона. — Он любил жизнь, и не откладывал ее на потом. Он видел красоту вокруг и запечатлевал ее на своих фотографиях. Мне казалось, что у него находился талант ко всему, за что он брался».

Чарушин был неравнодушен к тому, что происходит в городе: в переписке с нашей редакцией поднимал темы развития велоинфраструктуры, поддерживал зеленоградское отделение фонда «Городские проекты», состоял в клубе друзей «Зеленоград.ру».

Многие слышали о Чарушине благодаря его необычному хобби — он делал фотографии, стоя на голове в самых разных ситуациях и странах. Сами фотографии можно посмотреть в его инстаграме stolbyshkin. Его друзья организовали сбор средств для помощи семье.