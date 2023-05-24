Сначала ателье, а теперь модный дом Lady Sharm работает с 1991 года и занимается производством собственной одежды. Есть стильная молодежная одежда (Vix&Vox) и сдержанный классический стиль (Classic).
Обещают размеры 48-76.
Магазин расположен в секции Е12.
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