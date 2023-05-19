При этом в Подмосковье работает Система оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами (СОУЛП), которая фиксирует все дымы на территории области и координирует отправку сил к местам возгорания.

Технические характеристики камер и нейросеть системы СОУЛП показывают высокие результаты — в автоматическом режиме системой с начала недели было зафиксировано почти 34 тысячи дымточек. При этом надо понимать, что дымточки — это не лесные пожары, а дымы различного происхождения, которые фиксирует система в режиме реального времени.