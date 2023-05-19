Доступ в леса Московской области ограничен до 23 мая из-за отсутствия осадков и высокой пожарной опасности. Но за пожарами следит нейросеть 19.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Ограничение не подразумевает запрет на посещение лесов, но любой огонь — под запретом, сообщили в Комитете лесного хозяйства. Там просят воздержаться от посещения лесов. Например, за 17 мая в Московской области произошло четыре лесных пожара. Один из них рядом с нами — в Клинском лесничестве.

При этом в Подмосковье работает Система оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами (СОУЛП), которая фиксирует все дымы на территории области и координирует отправку сил к местам возгорания.

Технические характеристики камер и нейросеть системы СОУЛП показывают высокие результаты — в автоматическом режиме системой с начала недели было зафиксировано почти 34 тысячи дымточек. При этом надо понимать, что дымточки — это не лесные пожары, а дымы различного происхождения, которые фиксирует система в режиме реального времени.

После обнаружения дымточек диспетчерская служба в ручном режиме отрабатывает каждой сработывание, и, в случае подтверждения возгорания, переводит его в пожароопасный объект.

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Метки:
лесные пожары
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Доступ в леса Московской области ограничен до 23 мая из-за отсутствия осадков и высокой пожарной опасности. Но за пожарами следит нейросеть Новости
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