Определены лучшие компании и люди города в «Народной премии Зеленоград.ру 2023». Вот список победителей во всех номинациях 18.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Церемония награждения второй «Народной премии Зеленоград.ру» прошла 17 мая в ДК МИЭТ. До этого в течение двух месяцев читатели «Зеленоград.ру» формировали шорт-лист в каждой номинации из самых любимых организаций, а потом голосовали за них. Публикуем список всех победителей и номинантов.

Автосервис — Грин-Авто

Топ-10 номинации: Sтанция, ZEL Рейка, V8.center, VS Performance, Кореана, Авто-Куш, Incar Service, Экспресс автосервис, Ракар

Всё для животных — Фонд помощи бездомным животным «НИКА»

Топ-10 номинации: ветеринарная клиника «Раденис», ветеринарная клиника «Динго», ветеринарная клиника «Поливет», зоомаркет «Геркулес», центр канистерапии «Растём с псом»

Доставка еды — Sergio Pizza

Топ-10 номинации: ВкусВилл, Лаки Кинг, ZelFishka, Sura Sushi, La Kendo, Yumkees pizza, Prime Food, Pizzaza, Римские каникулы

Культура и развлечения — Ведогонь-театр

Топ-10 номинации: Культурный центр Зеленоград, Объединение библиотек и культурных центров ЗелАО, Дворец творчества детей и молодёжи, Мозгобойня в Зеленограде, Клубное пространство «Кинематограф», Black Star Gaming, IQra квиз

Магазин — Десяточка

Топ-10 номинации: магазин рукоделия «Подружки-рукодельницы», магазин цветов Elle Fleurs, цветочная мастерская «Люпин», цветочная студия MD flowers, магазин цветов «Цветы & Co», вегетарианский магазин «Объеденика», магазин азиатской косметики Namazh_te

Медицинский центр — Аксис 

Топ-10 номинации: Детство плюс, Никор, КДЦ 24, Интермедикум, Медцентр 1506, лаборатория Литех, Радуга, психологический центр «Пазл», лаборатория Ситилаб

Образовательный проект — студия детского развития «Чудо»

Топ-10 номинации: курсы программирования KIBERone, Fox Dance studio, детский центр досуга «УникуМ», курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист», танцевальный коллектив «Виктория», студия творческого развития Mash, школа иностранных языков Prospect School, музыкальная школа Starset, школа перманентного макияжа Марии Ракитиной

Ресторан, кафе, кофейня — Pivaldi

Топ-10 номинации: Дон Батон, Хочу Пышку, Brunch Time, Колбасофф, Nikol’sky, Фаzенда, Mill, Pine coffee & cacao bar, Вафли

Салон красоты — Прядки в Порядке

Топ-10 номинации: Никор, Beauty Bar 2303, Purple, клиника MG Esthetic, клуб красоты PinUp, Август, Frau Beauty Salon, Nude Beauty rooms, Luxe Hair

Спортивный центр — фитнес-клуб DDX Электрон

Топ-10 номинации: GreenCity, Территория Фитнеса, школа плавания Swim Shot, школа танцев Dynamo Dance Club, регбийный клуб «Фаворит», студия воздушно-спортивного эквилибра «Астери», студия растяжки Stretch&go, фитнес-клуб «Суперкач», Joy fitness-boutique, Aikido Oldschool

Услуги для людей и бизнеса — ЗелКупон

Топ-10 номинации: сеть фотоцентров «Фото у енота», типография «Пресс-код», агентство недвижимости «Зелёный город», Водоучет, турагентство Grandatour, ZelSborka, агентство недвижимости «Парадайс», Ветер-комфорта, Аллсан Интеграция

Сделано в Зеленограде — Хлебозавод №28

Топ-10 номинации: НТЦ Элинс, шоколадная фабрика «Монетный Двор Универс», приборостроительный завод НПП Элемер, свечи и диффузоры [RADOST', Гринсайт, НТЦ Амплитуда, МиС мебель, холдинг Информтест

Персона года — Полякевич Галина, акушерка женской консультации ГКБ им. Кончаловского, победительница конкурса «Московские мастера — 2022» в номинации «Лучшая акушерка»

Топ-10 номинации: Ананьева Ирина — акушер-гинеколог ГКБ им. Кончаловского, Давыдов Александр — основатель школы плавания Swim Shot, Наталия Герасина — мама, хозяйка, художник, мыловар, маркетолог, Власов Владислав — тренер по плаванию, Дерманский Роман — директор ГБУК «Объединение культурных центров ЗелАО», Картавцев Леонид — главный тренер школы Aikido old school, Ульянченко Иван — политик, Должкевич Евгений — курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист», Виноградова Ирина — председатель совета корпуса 161

Генеральный спонсор премии

  • «Аксис» — лечебно-диагностический медицинский центр

Партнёры премии

  • МИЭТ — Национальный исследовательский университет
  • Авторстрой — ремонт квартир и офисов, строительство и отделка домов в Зеленограде и Москве

Детальное распределение голосов в каждой номинации — в этом pdf файле.

Благодарим всех участников и партнеров и ждем вас на «Народной премии Зеленоград.ру» в следующем году!

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Метки:
народная премия зеленоград.ру
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