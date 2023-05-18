Церемония награждения второй «Народной премии Зеленоград.ру» прошла 17 мая в ДК МИЭТ. До этого в течение двух месяцев читатели «Зеленоград.ру» формировали шорт-лист в каждой номинации из самых любимых организаций, а потом голосовали за них. Публикуем список всех победителей и номинантов.
Автосервис — Грин-Авто
Топ-10 номинации: Sтанция, ZEL Рейка, V8.center, VS Performance, Кореана, Авто-Куш, Incar Service, Экспресс автосервис, Ракар
Всё для животных — Фонд помощи бездомным животным «НИКА»
Топ-10 номинации: ветеринарная клиника «Раденис», ветеринарная клиника «Динго», ветеринарная клиника «Поливет», зоомаркет «Геркулес», центр канистерапии «Растём с псом»
Доставка еды — Sergio Pizza
Топ-10 номинации: ВкусВилл, Лаки Кинг, ZelFishka, Sura Sushi, La Kendo, Yumkees pizza, Prime Food, Pizzaza, Римские каникулы
Культура и развлечения — Ведогонь-театр
Топ-10 номинации: Культурный центр Зеленоград, Объединение библиотек и культурных центров ЗелАО, Дворец творчества детей и молодёжи, Мозгобойня в Зеленограде, Клубное пространство «Кинематограф», Black Star Gaming, IQra квиз
Магазин — Десяточка
Топ-10 номинации: магазин рукоделия «Подружки-рукодельницы», магазин цветов Elle Fleurs, цветочная мастерская «Люпин», цветочная студия MD flowers, магазин цветов «Цветы & Co», вегетарианский магазин «Объеденика», магазин азиатской косметики Namazh_te
Медицинский центр — Аксис
Топ-10 номинации: Детство плюс, Никор, КДЦ 24, Интермедикум, Медцентр 1506, лаборатория Литех, Радуга, психологический центр «Пазл», лаборатория Ситилаб
Образовательный проект — студия детского развития «Чудо»
Топ-10 номинации: курсы программирования KIBERone, Fox Dance studio, детский центр досуга «УникуМ», курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист», танцевальный коллектив «Виктория», студия творческого развития Mash, школа иностранных языков Prospect School, музыкальная школа Starset, школа перманентного макияжа Марии Ракитиной
Ресторан, кафе, кофейня — Pivaldi
Топ-10 номинации: Дон Батон, Хочу Пышку, Brunch Time, Колбасофф, Nikol’sky, Фаzенда, Mill, Pine coffee & cacao bar, Вафли
Салон красоты — Прядки в Порядке
Топ-10 номинации: Никор, Beauty Bar 2303, Purple, клиника MG Esthetic, клуб красоты PinUp, Август, Frau Beauty Salon, Nude Beauty rooms, Luxe Hair
Спортивный центр — фитнес-клуб DDX Электрон
Топ-10 номинации: GreenCity, Территория Фитнеса, школа плавания Swim Shot, школа танцев Dynamo Dance Club, регбийный клуб «Фаворит», студия воздушно-спортивного эквилибра «Астери», студия растяжки Stretch&go, фитнес-клуб «Суперкач», Joy fitness-boutique, Aikido Oldschool
Услуги для людей и бизнеса — ЗелКупон
Топ-10 номинации: сеть фотоцентров «Фото у енота», типография «Пресс-код», агентство недвижимости «Зелёный город», Водоучет, турагентство Grandatour, ZelSborka, агентство недвижимости «Парадайс», Ветер-комфорта, Аллсан Интеграция
Сделано в Зеленограде — Хлебозавод №28
Топ-10 номинации: НТЦ Элинс, шоколадная фабрика «Монетный Двор Универс», приборостроительный завод НПП Элемер, свечи и диффузоры [RADOST', Гринсайт, НТЦ Амплитуда, МиС мебель, холдинг Информтест
Персона года — Полякевич Галина, акушерка женской консультации ГКБ им. Кончаловского, победительница конкурса «Московские мастера — 2022» в номинации «Лучшая акушерка»
Топ-10 номинации: Ананьева Ирина — акушер-гинеколог ГКБ им. Кончаловского, Давыдов Александр — основатель школы плавания Swim Shot, Наталия Герасина — мама, хозяйка, художник, мыловар, маркетолог, Власов Владислав — тренер по плаванию, Дерманский Роман — директор ГБУК «Объединение культурных центров ЗелАО», Картавцев Леонид — главный тренер школы Aikido old school, Ульянченко Иван — политик, Должкевич Евгений — курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист», Виноградова Ирина — председатель совета корпуса 161
- «Аксис» — лечебно-диагностический медицинский центр
- МИЭТ — Национальный исследовательский университет
- Авторстрой — ремонт квартир и офисов, строительство и отделка домов в Зеленограде и Москве
Детальное распределение голосов в каждой номинации — в этом pdf файле.
Благодарим всех участников и партнеров и ждем вас на «Народной премии Зеленоград.ру» в следующем году!