Церемония награждения второй «Народной премии Зеленоград.ру» прошла 17 мая в ДК МИЭТ. До этого в течение двух месяцев читатели «Зеленоград.ру» формировали шорт-лист в каждой номинации из самых любимых организаций, а потом голосовали за них. Публикуем список всех победителей и номинантов.