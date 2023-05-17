Сейчас большинство вагонов в поездах, курсирующих по Замоскворецкой линии метро, выпущены в конце 80-х годов прошлого века — это самые старые вагоны в московском метрополитене. Но уже в следующем году на эту линию планируют запустить современные поезда «Москва-2020».
В этих поездах широкие двери, сквозные и широкие межвагонные переходы (1,6 м), USB-зарядки возле каждого сидения, большие информационные дисплеи, подсветка в цвет линии и системы обеззараживания воздуха.
Впрочем, как быстро будет происходить замена старых вагонов, непонятно. В департаменте транспорта говорят, что в 2024—2025 году поставят на «зеленую» ветку десять новых поездов (80 вагонов). Но это только небольшая часть вагонов, обслуживающих Замоскворецкую линию. Когда заменят все старые вагоны, не уточняется.