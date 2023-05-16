Небольшой торговый комплекс строят на пересечении Ленинградского шоссе и трассы А-107, в Радумле, сообщили в областном правительстве.
На площади более трёх тысяч кв. метров, кроме «Вкусно и точки» обещают продуктовые магазины, бытовые услуги, аптеку и некий придорожный сервис.
Сроки открытия пока неизвестны; судя по фотографии стройки — где-то в 2024 году.
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