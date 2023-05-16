На площади более трёх тысяч кв. метров, кроме «Вкусно и точки» обещают продуктовые магазины, бытовые услуги, аптеку и некий придорожный сервис.

Сроки открытия пока неизвестны; судя по фотографии стройки — где-то в 2024 году.