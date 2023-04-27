Новый тариф «Межгород» сервиса «Яндекс Go» создан для более удобных и дешевых поездок из Москвы в города Подмосковья. В списке 22 городов есть, в частности, Солнечногорск.
Утверждают, что этот тариф примерно на 20% дешевле, чем в «экономе»; приедет водитель с высоким рейтингом и готовый к дальним поездкам; есть бесплатная остановка на 10 минут, поездку можно запланировать.
Чтобы воспользоваться тарифам, ищите кнопку «Межгород» в приложении «Яндекс Go». К сожалению, при поездках из Зеленограда тариф пока не работает. Когда в тариф будут добавлены новые города, пока неизвестно.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Одеяло спустили в канализацию одного из домов в Голубом — сломалась насосная станция, прорвало трубу и затопило подвалы Новости
Установка светофоров на всех переходах через широкие дороги фактически остановилась. Ставят лишь после ДТП Истории
Новый медицинский центр «Никор-мед» в корпусе 1824 — многопрофильная клиника с отделением восстановительного лечения ждёт вас всей семьей Реклама
Почти двести фонарей на лесных дорожках и площадках могут установить в этом году. Это меньше половины от запрошенного префектурой Новости
Коммунальщикам не удалось собрать с газонов всю каменную крошку, которую зимой использовали против гололеда Новости
Строители назвали причины задержки ремонта поликлиники в 9-м микрорайоне — это большой объем незапланированных работ и санкции Новости
Бассейн, тренажерный зал, волейбол, футбол — сколько стоят занятия в новом спорткомплексе «Спутник Арена» Новости
Цикл патриотических мероприятий для школьников начальной школы — в преддверии Дня Победы в МИЭТе Реклама
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории