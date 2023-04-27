Новый тариф «Межгород» сервиса «Яндекс Go» создан для более удобных и дешевых поездок из Москвы в города Подмосковья. В списке 22 городов есть, в частности, Солнечногорск.

Утверждают, что этот тариф примерно на 20% дешевле, чем в «экономе»; приедет водитель с высоким рейтингом и готовый к дальним поездкам; есть бесплатная остановка на 10 минут, поездку можно запланировать.

Чтобы воспользоваться тарифам, ищите кнопку «Межгород» в приложении «Яндекс Go». К сожалению, при поездках из Зеленограда тариф пока не работает. Когда в тариф будут добавлены новые города, пока неизвестно.