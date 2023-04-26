Одна полоса движения перекрыта возле автобусных остановок у станции Крюково в новом городе. Остановочные павильоны пока на месте, но их могут убрать. Для пассажиров зону посадки обозначили бетонными блоками и досками.

Как сообщили в префектуре, изменения вводятся в связи с реконструкцией станции Крюково, а работами занимается компания «РусТрест». Эта организация в прошлом году заключила договор с «Мосводоканалом» на проектирование и строительно-монтажные работы в процессе строительства 5 и 6 дополнительных путей на участке Крюково—Алабушево — вынос сетей водопровода. Возможно, на месте нынешних остановочных павильонов скоро будет перекопано. В зеленоградском автокомбинате «Зеленоград.ру» сообщили, что пока каких-либо указаний переносить остановки на Привокзальной площади не поступало.