Это первое обновление солнечногорских автобусов с 2017 года. В течение месяца округу передадут ещё 15 новых автобусов, при этом старые также останутся. Во всех новых автобусах есть видеонаблюдение и климат-контроль.

«К новым автобусам хорошо бы также иметь новые дороги — иначе срок службы таким автобусам два-три года», комментируют новость пассажиры.