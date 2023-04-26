Два автобусных экспресс рейса запущены из Солнечногорска в Зеленоград
Фото: 360tv
Солнечногорский филиал Мострансавто получил пять новых микроавтобусов «Газелей» и пять ЛИАЗов среднего класса. Они будут работать на маршруте №312 «Крюково—Солнечногорск» и на маршруте №18 «Крюково—Алабушево» после регистрации в ГИБДД на следующей неделе, сказал глава Солнечногорского округа Константин Михальков.
Это первое обновление солнечногорских автобусов с 2017 года. В течение месяца округу передадут ещё 15 новых автобусов, при этом старые также останутся. Во всех новых автобусах есть видеонаблюдение и климат-контроль.
«К новым автобусам хорошо бы также иметь новые дороги — иначе срок службы таким автобусам два-три года», комментируют новость пассажиры.
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