Сезонные тарифы вводятся на маршрутах с высокой загруженностью в «часы пик»: по пятницам с 14 до 22 и субботам с 10 до 16 в сторону области, а по воскресеньям с 12 до 01 (следующего дня) в сторону Москвы:

пятница и суббота: от Москвы и аэропорта Шереметьево в сторону ЦКАДа, А-107 («бетонка»), Солнечногорска

воскресенье: от Солнечногорска, А-107 («бетонка»), ЦКАДа в сторону аэропорта Шереметьево, Москвы.

Например, на одном из самых популярных среди дачников маршрутов Москва—Солнечногорск в пятницу стоимость повысится на 140 рублей (при поездке по транспондеру).

Стоимость проезда по маршрутам в будние и в выходные дни по маршрутам, не связанным с дачным направлением, такие как Зеленоград, останется без изменения.

При этом для загородных путешествий предлагаются специальные абонементы с фиксированной стоимостью для поездок в выходные (туда и обратно): «Выходной день», «Дачный», а также абонементы на 10 поездок. Экономия при поездке с абонементом может достигать до 55% по сравнению с базовым тарифом за проезд. Все абонементы приобретаются на транспондер М11.

Ввод сезонных тарифов позволит оптимизировать транспортные потоки, распределив их между часами с высокой и низкой загруженностью, а также снизит вероятность образования заторов, считают в администрации дороги. Сезонные тарифы будет действовать до 15 октября.