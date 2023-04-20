Заброшенный и пустующий детский сад в Голубом планируют открыть к концу года. Перед этим его отремонтируют
Отдельное механизированное подразделение дворников закрепили для содержания территории деревни Голубое. В составе — 30 человек и три трактора.
Это сделано по личному поручению губернатора Московской области. Раньше дворников было всего шесть — теперь их в пять раз больше.
Правда, теперь жители просят взбодрить тех, кто отвечает за вывоз мусора
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