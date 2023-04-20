Отдельное механизированное подразделение дворников закрепили для содержания территории деревни Голубое. В составе — 30 человек и три трактора.

Это сделано по личному поручению губернатора Московской области. Раньше дворников было всего шесть — теперь их в пять раз больше.

Правда, теперь жители просят взбодрить тех, кто отвечает за вывоз мусора