Часть стены арки корпуса 803 обрушилась 18.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Это произошло вечером в понедельник. Подобные дефекты есть также в корпуса 802 и 803, рассказал местный житель Игорь К., сообщивший о проблеме. По его словам, шесть лет назад часть стены над аркой корпуса 801 заменили профлистом. Этим корпусам 50 лет, а капремонт запланирован ещё нескоро. А предлагаемое властями собрание собственников провалилось из-за отсутствия кворума

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Метки:
микрорайон 8, капитальный ремонт
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Часть стены арки корпуса 803 обрушилась Новости
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