Это произошло вечером в понедельник. Подобные дефекты есть также в корпуса 802 и 803, рассказал местный житель Игорь К., сообщивший о проблеме. По его словам, шесть лет назад часть стены над аркой корпуса 801 заменили профлистом. Этим корпусам 50 лет, а капремонт запланирован ещё нескоро. А предлагаемое властями собрание собственников провалилось из-за отсутствия кворума