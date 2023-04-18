В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2023 году. Обновленный список
Это произошло вечером в понедельник. Подобные дефекты есть также в корпуса 802 и 803, рассказал местный житель Игорь К., сообщивший о проблеме. По его словам, шесть лет назад часть стены над аркой корпуса 801 заменили профлистом. Этим корпусам 50 лет, а капремонт запланирован ещё нескоро. А предлагаемое властями собрание собственников провалилось из-за отсутствия кворума
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