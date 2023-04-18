В голосовании пруд в Андреевке конкурирует с тремя другими территориями в городском округе: в самом Солнечногорске, в Поварово и в Смирновке. Он уже так отстал, что надо набрать более шестисот голосов, чтобы выиграть.

При этом участвовать могут только жители Московской области (голосование через портал Госуслуг). Поэтому будет очень полезно, если вы поделитесь этой новостью со своими знакомыми из Андреевки и Голубого.

Голосование продлится до конца мая. Голосовать здесь.