Началось голосование за благоустройство вокруг небольшого пруда в Андреевке — нужна ваша поддержка 18.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Общественная территория находится недалеко от Спасской церкви. Раньше пруд был популярным местом отдыха у местных жителей (пруд Иловайского или Саднинский), но потом стал заброшенным. В случае победы этого объекта в голосовании там положат асфальт, установят освещение, скамейки, урны и т. п.

В голосовании пруд в Андреевке конкурирует с тремя другими территориями в городском округе: в самом Солнечногорске, в Поварово и в Смирновке. Он уже так отстал, что надо набрать более шестисот голосов, чтобы выиграть.

При этом участвовать могут только жители Московской области (голосование через портал Госуслуг). Поэтому будет очень полезно, если вы поделитесь этой новостью со своими знакомыми из Андреевки и Голубого.

Голосование продлится до конца мая. Голосовать здесь.

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Метки:
благоустройство, поселок андреевка
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