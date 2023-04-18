Тестировать сервис «электронных повесток» начнут уже в рамках идущего сейчас весеннего призыва, который продлится до 15 июля. Об этом рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал Госуслуг, через смс-сообщения и в телефонном режиме», — сказал Локтев. Позже он добавил, что тестирование начнется только после принятия соответствующего постановления правительства.

Также он рассказал, что для определения места жительства призывников в Москве используют городскую систему видеонаблюдения. Военком отметил, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку.

На днях был принят закон, изменяющий порядок вручения повесток. Кроме традиционных бумажных повесток появятся «электронные», рассылаемые через Госуслуги. Также повестку разместят в специальном реестре (его ещё предстоит создать). После размещения повестку в Госуслугах или в реестре, она будет считаться врученной. Также за неявку против гражданина будут вводить ограничения по передвижению и распоряжению имуществом.