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Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи

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Курсы программирования KIBERone

Мастерская свободного творчества «Светлое море»

Музыкальная школа Starset

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист»

Студия детского развития «Чудо»

Студия творческого развития MASH

Школа иностранных языков PROSPECT School

Школа перманентного макияжа Ракитиной Марии

Персона года

Виноградова Ирина Петровна (председатель совета корпуса 161, общественный деятель)

Власов Владислав (мастер-тренер водных программ)

Давыдов Александр (школа плавания Swim Shot)

Дерманский Роман Сергеевич (директор ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗелАО»)

Должкевич Евгений (курсы «Хорошист»)

Митина Вера (президент фонда «Ника»)

Полякевич Галина (победитель премии «Акушерка года»)

Ульянченко Иван (политик, общественный деятель)

Чукаев Павел (журналист «Инфопортала Зеленоград»)

Эрлих Александр (главный редактор «Зеленоград.ру»)

Ресторан, кафе, кофейня, кондитерская

Brunch Time

EEZY PIZZA

Mill

Nikol’sky

Pine coffee & cocoa bar

Pivaldi

Дон Батон

Кафетерий «Ангел»

Колбасофф

Мятный гусь

Раздолье

Ресторан «Фаzенда»

Русский Лес

Хочу Пышку!

Салон красоты

BeautyBar 2303

Frau Beauty salon

Luxe Hair

MG Estethic

Nude Beauty rooms

Pin up beauty club

Purple

SCISSORS STUDIO

Ваш Стиль

АВГУСТ

Никор

Прядки в Порядке

Сделано в Зеленограде

АО «НТЦ ЭЛИНС»

Гринсайт

ИНФОРМТЕСТ

МиС мебель

НТЦ «Амлитуда»

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

Свечи и диффузоры RADOST'

Хлебозавод 28

Шоколадная фабрика «Монетный Двор Универс»

Спортивный центр

Bamboo dance & fitness

DDX Электрон

JOY fitness-boutique

Swim Shot

РК Фаворит

Студия Астери

Студия растяжки Stretch&go

Суперкач

Территория Фитнеса

Тонус #1

ФК Гринсити

Услуги для людей и бизнеса

Grandatour

Агентство недвижимости «Зелёный город»

Агентство недвижимости «Парадайс»

Ветер-комфорта

Водоучет

ГК «КИТО»

ЗелКупон

ЗелСборка

ООО «Аллсан Интеграция»

Теплозел

Типография «Пресс-код»

Выдвижение продолжается на сайте award.zelenograd.ru до 17 апреля. Затем из поступивших заявок мы сформируем шорт-лист из самых упоминаемых в каждой номинации. После этого наши читатели будут голосовать за лучшие компании.

Как получить больше голосов за себя

Попросите своих клиентов, партнёров или просто знакомых поддержать вашу компанию, скачайте макеты для печати афиш и материалы для соцсетей с призывом голосовать за вас.