Cпустя всего две недели после старта «Народной премии Зеленоград.ру» наши читатели оставили больше двух с половиной тысяч заявок в различных номинациях. Выдвижение продолжится ещё неделю, а пока мы хотим рассказать, какие компании, организации и люди претендуют на включение в шорт-лист на сегодняшний день. Перечень номинантов даётся в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов.
Автосервис
- Авто Куш
- Грин Авто
- Кореана
- Экспресс автосервис
- Incar
- Sтанция
- V8.center
- ZEL Рейка
Всё для животных
- Ветеринарная клиника «Артемон»
- Ветеринарная клиника «Раденис»
- Зоомагазин «Зоозавр»
- Зоомагазин «Четыре лапы»
- Зоомаркет «Геркулес»
- Центр канистерапии «Растём с псом»
Доставка еды
- ВкусВилл
- Мамой клянусь
- Мясоед
- Римские каникулы
- La Kendo
- Prime Food
- Sergio Pizza
- Surasushi
- Yumkees pizza
- ZelFishka
Культура и развлечения
- Боулинг Bowler
- Ведогонь-театр
- ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗелАО»
- Культурный центр «Зеленоград»
- Мозгобойня в Зеленограде
- Ночной клуб Сова
- Black Star Gaming
- IQra квиз
Магазин
- Водный мир
- Десяточка
- Зеленопарк
- Мама купи
- Объеденика
- Подружки-рукодельницы
- Цветландия
- Цветочный магазин «Люпин»
- Elle Fleurs
- Namazh_te
Медцентр
- Аксис
- Детство Плюс
- Интермедикум
- КДЦ 24
- Медикал профи
- Медицинский центр «Радуга»
- НИКОР
- Норма XXI
- Психологический центр «Пазл»
- Ситилаб
Образовательный проект
- Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи
- Киношкола Action
- Курсы программирования KIBERone
- Мастерская свободного творчества «Светлое море»
- Музыкальная школа Starset
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист»
- Студия детского развития «Чудо»
- Студия творческого развития MASH
- Школа иностранных языков PROSPECT School
- Школа перманентного макияжа Ракитиной Марии
Персона года
- Виноградова Ирина Петровна (председатель совета корпуса 161, общественный деятель)
- Власов Владислав (мастер-тренер водных программ)
- Давыдов Александр (школа плавания Swim Shot)
- Дерманский Роман Сергеевич (директор ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗелАО»)
- Должкевич Евгений (курсы «Хорошист»)
- Митина Вера (президент фонда «Ника»)
- Полякевич Галина (победитель премии «Акушерка года»)
- Ульянченко Иван (политик, общественный деятель)
- Чукаев Павел (журналист «Инфопортала Зеленоград»)
- Эрлих Александр (главный редактор «Зеленоград.ру»)
Ресторан, кафе, кофейня, кондитерская
- Brunch Time
- EEZY PIZZA
- Mill
- Nikol’sky
- Pine coffee & cocoa bar
- Pivaldi
- Дон Батон
- Кафетерий «Ангел»
- Колбасофф
- Мятный гусь
- Раздолье
- Ресторан «Фаzенда»
- Русский Лес
- Хочу Пышку!
Салон красоты
- BeautyBar 2303
- Frau Beauty salon
- Luxe Hair
- MG Estethic
- Nude Beauty rooms
- Pin up beauty club
- Purple
- SCISSORS STUDIO
- Ваш Стиль
- АВГУСТ
- Никор
- Прядки в Порядке
Сделано в Зеленограде
- АО «НТЦ ЭЛИНС»
- Гринсайт
- ИНФОРМТЕСТ
- МиС мебель
- НТЦ «Амлитуда»
- ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
- Свечи и диффузоры RADOST'
- Хлебозавод 28
- Шоколадная фабрика «Монетный Двор Универс»
Спортивный центр
- Bamboo dance & fitness
- DDX Электрон
- JOY fitness-boutique
- Swim Shot
- РК Фаворит
- Студия Астери
- Студия растяжки Stretch&go
- Суперкач
- Территория Фитнеса
- Тонус #1
- ФК Гринсити
Услуги для людей и бизнеса
- Grandatour
- Агентство недвижимости «Зелёный город»
- Агентство недвижимости «Парадайс»
- Ветер-комфорта
- Водоучет
- ГК «КИТО»
- ЗелКупон
- ЗелСборка
- ООО «Аллсан Интеграция»
- Теплозел
- Типография «Пресс-код»
Выдвижение продолжается на сайте award.zelenograd.ru до 17 апреля. Затем из поступивших заявок мы сформируем шорт-лист из самых упоминаемых в каждой номинации. После этого наши читатели будут голосовать за лучшие компании.
Как получить больше голосов за себя
Попросите своих клиентов, партнёров или просто знакомых поддержать вашу компанию, скачайте макеты для печати афиш и материалы для соцсетей с призывом голосовать за вас.
Генеральный спонсор премии
«Аксис» — лечебно-диагностический медицинский центр
Партнёры премии
- Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи
- ЦИТР — лазерная резка, фрезеровка, токарные работы, покраска и пескоструйная обработке
- Авторстрой — ремонт квартир и офисов, строительство и отделка домов в Зеленограде и Москве
По вопросам сотрудничества пишите на award@zelenograd.ru или в вотсап/телеграм 8-926-100-81-67.