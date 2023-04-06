Участок между Школьным озером и 10-м микрорайоном благоустроят в этом году. Вот что там сделают 06.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Речь идет об узкой полосе вдоль берега со стороны Панфиловского проспекта, дорожке от остановки «Октябрьская» и и двор корпуса 1001.

Префектура сообщает, что планируется привести в порядок детскую и спортивную площадки, площадку для выгула собак, отремонтировать две лестницы, обустроить площадку для «тихого отдыха» и заменить ограждения на смотровой площадке. Кроме того заменят асфальт на автомобильных проездах и тротуарах.

Подробной проектной документации префектура не публикует. Когда начнут работы, сколько они продлятся и кто их будет вести, также не сообщается.

Предложение о благоустройстве вокруг Школьного озера управа собирала ещё два года назад. Участок между озером и Панфиловским проспектом также был в списке. Правда, гораздо большей площади — от 10-го микрорайона до Филаретовской улицы, то есть весь восточный берег.

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Метки:
благоустройство, микрорайон 10, школьное озеро, Корпус 1001
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