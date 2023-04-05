В Голубом не оставляют попытки найти подрядчика на капитальный ремонт Родниковой улицы 05.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Отремонтировать 1600 квадратных метров дороги планируют до 1 июня. Это вторая попытка найти подрядчиков работ — первая не удалась.

Существующее дорожное покрытие снимут, затем сделают новое. Это основание из песка и щебня, нижний и верхний слой из асфальтобетонных смесей, укрепление обочин щебнем. На месте работ должны поставить информационный щит с четкими сроками начала и окончания работ. В проектных документах конкурса также упоминается необходимость строительство отстойно-разворотной площадки на Родниковой улице. Будут ли закрывать движение транспорта полностью или частично в период работ, пока неизвестно.

Подрядчика определят в конце апреля. Прошлой осенью Солнечногорск уже объявлял аналогичный конкурс на капремонт дороги. Но две поданные заявки от организаций отклонил — они не соответствовали требованиям закона о госзакупках (ФЗ №44) в части финансового обеспечения участия в тендере. В новом конкурсе осталась та же начальная стоимость работ — около 6 миллионов рублей.

Родниковая в поселке Голубое считается улицей местного значения. Работы проведут по губернаторской программе «Дороги Подмосковья», но они финансируются совместно из бюджета Московской области и городского округа Солнечногорск.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, голубое, улица родниковая
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