Улицу Родниковую в поселке Голубое капитально отремонтируют в следующем году. Сейчас идет выбор подрядчика на эти работы. Контракт с ним могут заключить до конца ноября.
Основной объем работ придется на весну 2023 года. По контракту они могут занять до полутора месяцев.
Площадь работ — 1600 кв.метров. На ремонт дороги из бюджетов Московской области и Солнечногорского округа выделено почти шесть миллионов рублей. .
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