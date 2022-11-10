Улицу Родниковую в поселке Голубое капитально отремонтируют в следующем году. Сейчас идет выбор подрядчика на эти работы. Контракт с ним могут заключить до конца ноября.

Основной объем работ придется на весну 2023 года. По контракту они могут занять до полутора месяцев.

Площадь работ — 1600 кв.метров. На ремонт дороги из бюджетов Московской области и Солнечногорского округа выделено почти шесть миллионов рублей. .