В Голубом капитально отремонтируют улицу Родниковую 10.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Улицу Родниковую в поселке Голубое капитально отремонтируют в следующем году. Сейчас идет выбор подрядчика на эти работы. Контракт с ним могут заключить до конца ноября.

Основной объем работ придется на весну 2023 года. По контракту они могут занять до полутора месяцев.

Площадь работ — 1600 кв.метров. На ремонт дороги из бюджетов Московской области и Солнечногорского округа выделено почти шесть миллионов рублей. .

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Метки:
ремонт и строительство дорог, голубое
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