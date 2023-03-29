Как быстро и за чей счет восстановят газон и асфальт, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» наведёт справки у чиновников.

Редакция «Зеленоград.ру» продолжает вести по просьбе жителей общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и полному демонтажу ограждений «Трамвая» — в том числе по улице Рабочей. Это требование поддержало уже около 3000 зеленоградцев. Присоединиться — на странице zelenograd.ru/stoptram.