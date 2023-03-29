Любопытно, что в прошлом году «Жилищник» был готов платить за такие же урны тоже около 13 тысяч за штуку, но в результате торгов цена значительно снизилась — до 7200. А вот в 2021-м году такие же урны закупались примерно по 6300 за штуку, при этом на торгах цена практически не снижалась.

Сложно сказать, действительно ли такие урны — самая удачная модель на рынке. Зачастую их исписывают граффити, которые непросто очистить, а металлический вкладыш деформируется.



Вызывает вопросы и установка урн вплотную к скамейкам, иногда по обе стороны — людям приходится сидеть рядом с мусором. При этом на многих пешеходных дорожках, где ходят люди, урн практически нет.