Несколько сотен новых урн купят для благоустройства Зеленограда. Цена на них может удвоиться по сравнению с прошлым годами 29.03.2023 ZELENOGRAD.RU

446 урн трех видов планирует купить «Жилищник» в 2023 году. На это выделено 5,6 млн рублей — то есть в среднем 12,5 тысяч рублей на одну урну. Закупать будут вот такие урны:

Любопытно, что в прошлом году «Жилищник» был готов платить за такие же урны тоже около 13 тысяч за штуку, но в результате торгов цена значительно снизилась — до 7200. А вот в 2021-м году такие же урны закупались примерно по 6300 за штуку, при этом на торгах цена практически не снижалась.

Сложно сказать, действительно ли такие урны — самая удачная модель на рынке. Зачастую их исписывают граффити, которые непросто очистить, а металлический вкладыш деформируется.

Вызывает вопросы и установка урн вплотную к скамейкам, иногда по обе стороны — людям приходится сидеть рядом с мусором. При этом на многих пешеходных дорожках, где ходят люди, урн практически нет.

Нравится ли вам, когда урну ставят вплотную к скамейкам?
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Метки:
вывоз и утилизация мусора, благоустройство
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