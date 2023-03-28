Фото: Мариана С.
Авария произошла во вторник утром возле дома 19 по Алабушевской улице. Все живы, причина — гололед, сообщил очевидец ДТП. Видео Марианы С. из зеленоградского чата
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