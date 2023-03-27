Возле корпуса 1005 горел контейнер для крупногабаритного мусора; возле корпуса 1451 — мусорный бак.

МЧС описывает происшествия так: «произошло загорание мусора». Причина пока не уточняется, но обычно в качестве причины указывают «неосторожное обращение с огнем», хотя больше это похоже на поджог.

Раньше владелец мусорных контейнеров или «Жилищник» очень редко сообщали о таких пожарах в полицию. Ущерб обычно оценивают, как незначительный, а значит и уголовной ответственности не будет. Кроме того, полиция на такие заявления не реагировала.

В 2021 году чиновники уверяли, что по каждому случаю горения мусора управа или «Жилищник» писали обращения в полицию с просьбой принять меры. Также управа просила техподдержку повернуть видеокамеры непосредственно на контейнерные площадки.