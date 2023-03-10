Началась подготовка к масштабному благоустройству двора в 16 микрорайоне 10.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Работы во дворе корпусов 1625—1626 начнут в середине апреля.

Вот что поставят/сделают:

  • столбики против парковки в неположенных местах (64 штуки)
  • ворота для мини-футбола
  • две стойки с басктебольными кольцами
  • два стола для настольного тенниса
  • небольшую крытую трибуну (длина шесть метров)
  • стойки для волейбольной сетки (сетка должна быть в комплекте)
  • навес для мусорных баков (на 4 контейнера)
  • заменят покрытие площадок: искусственная трава, «мастерфайбер», «резиновая плитка» (общая площадь 1118 кв.м.)
  • заменят асфальт (общая площадь 984 кв.м.) и бордюры
  • отремонтируют газон (2040 кв.м.)
  • сделают подпорную стенку для организации рельефа
  • поставят газонное ограждение (470 метров)

По контракту все работы должны завершить до 20 июня. Гарантия на разные работы от двух до трёх лет. На них из бюджета выделили 12,5 млн рублей. Скоро для этих работ выберут подрядчика.

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Метки:
микрорайон 16, благоустройство, Корпус 1625, Корпус 1626
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