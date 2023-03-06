На этой парковке можно бесплатно оставить автомобиль, если потом совершить не менее двух поездок на метро, начиная от ближайшей к парковке станции — «Пятницкое шоссе». До него от парковки около 400 метров. Припарковаться можно и не продолжая свой путь на метро. Тогда тариф составит 50 рублей в час с 6 утра до 22 часов, а с 22 часов — 50 рублей в час в течение первых двух часов, затем бесплатно — до 6 утра. Подробные правила оплаты таких парковок на сайте transport.mos.ru.

По пути из Зеленограда есть ещё три перехватывающие парковки: возле метро «Пятницкое шоссе» по адресу Пятницкое шоссе, дом 48, возле метро «Волоколамская» по адресу Новотушинский проезд, владение 8, корпус 1 и возле метро «Беломорская» по адресу улица Беломорская, дом 1.