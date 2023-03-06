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Профессору МИЭТа Михаилу Королёву исполнилось 90 лет 06.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Профессору кафедры интегральной электроники и микросистем МИЭТа Михаилу Александровичу Королёву исполнилось 90 лет. В зеленоградском университете он работает с 1971 года.

«У меня отеческие отношения со студентами, я всегда представляю себе, что это мои дети, которых нужно не только научить, но и воспитать, — рассказывал Королёв в интервью „Зеленоград.ру“. — Я стараюсь увлечь студентов. Мне очень нравится выражение кого-то из древних мыслителей, что голова ученика — это не котёл, который надо наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. Я не очень утомляю ребят какими-то выкладками и формулами, которые всегда можно найти в книгах, а прежде всего стараюсь передать им романтику познания, его красоту. Считаю, что моя задача не просто изложить набор знаний, а как-то психологически воспитать студентов, поэтому во время лекций обязательно что-то рассказываю из истории науки, института, личного жизненного опыта, какие-то притчи, чтобы закладывать в них что-то хорошее».

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Метки:
миэт, Королёв Михаил
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Обсуждение
Дядя Вова Местный
4 часа назад
Великолепный преподаватель. Учился у него в середине 70-х годов. Он читал одни из самых интересных лекций. Мало кого я конспектировал по своему желанию, но это надо было записывать. Надеюсь увидеть его в МИЭТе через 10 лет.
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