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«Детскую больницу» открыли в Зеленограде 01.03.2023 ZELENOGRAD.RU

В отремонтированном корпусе (строение 5 на территории горбольницы на Каштановой аллее) расположены:

  • два приемных отделения
  • консультативно-диагностическое отделение
  • стационар на 60 коек, удобных для совместного пребывания с родителями
  • операционный блок
  • детская реанимация

Экстренная госпитализация работает круглосуточно для детей от 1 месяца до 18 лет и оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни ребенка и требующих срочного медицинского вмешательства.

В экстренных случаях в «детский центр» (так новый корпус называют больнице им.Кончаловского) будут везти бригады «скорой помощи», либо можно прийти самостоятельно через приемное отделение.

Плановая госпитализация по ОМС и платная госпитализация проводятся по профилям: педиатрия, неврология, детская хирургия, травматология и ортопедия, оториноларингология, анестезиология и реаниматология. Подробности на сайте горбольницы.

Детская больница в Зеленограде - настоящий долгострой, который тянется почти 15 лет. Сначала больницу на триста коек планировали сделать в отдельном здании в новом городе, причем уже в 2013 году. Потом оказалось, что на такой большой проект не хватает денег и для детей решили отремонтировать здание бывшего роддома на территории горбольницы. Следующие десять лет закончить ремонт и начать работу всё время что-то мешало.

Насколько эффективно с точки зрения качества лечения и экономики такая небольшая больница, неизвестно. При этом, как рассказал источник в городской администрации, максимальное число детей из Зеленограда, находящихся одновременно в московских больницах — 30-40 человек.

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Метки:
медицина, детская больница
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