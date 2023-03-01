В отремонтированном корпусе (строение 5 на территории горбольницы на Каштановой аллее) расположены:
- два приемных отделения
- консультативно-диагностическое отделение
- стационар на 60 коек, удобных для совместного пребывания с родителями
- операционный блок
- детская реанимация
Экстренная госпитализация работает круглосуточно для детей от 1 месяца до 18 лет и оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни ребенка и требующих срочного медицинского вмешательства.
В экстренных случаях в «детский центр» (так новый корпус называют больнице им.Кончаловского) будут везти бригады «скорой помощи», либо можно прийти самостоятельно через приемное отделение.
Плановая госпитализация по ОМС и платная госпитализация проводятся по профилям: педиатрия, неврология, детская хирургия, травматология и ортопедия, оториноларингология, анестезиология и реаниматология. Подробности на сайте горбольницы.
Детская больница в Зеленограде - настоящий долгострой, который тянется почти 15 лет. Сначала больницу на триста коек планировали сделать в отдельном здании в новом городе, причем уже в 2013 году. Потом оказалось, что на такой большой проект не хватает денег и для детей решили отремонтировать здание бывшего роддома на территории горбольницы. Следующие десять лет закончить ремонт и начать работу всё время что-то мешало.
Насколько эффективно с точки зрения качества лечения и экономики такая небольшая больница, неизвестно. При этом, как рассказал источник в городской администрации, максимальное число детей из Зеленограда, находящихся одновременно в московских больницах — 30-40 человек.