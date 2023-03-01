В отремонтированном корпусе (строение 5 на территории горбольницы на Каштановой аллее) расположены:

два приемных отделения

консультативно-диагностическое отделение

стационар на 60 коек, удобных для совместного пребывания с родителями

операционный блок

детская реанимация

Экстренная госпитализация работает круглосуточно для детей от 1 месяца до 18 лет и оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни ребенка и требующих срочного медицинского вмешательства.

В экстренных случаях в «детский центр» (так новый корпус называют больнице им.Кончаловского) будут везти бригады «скорой помощи», либо можно прийти самостоятельно через приемное отделение.

Плановая госпитализация по ОМС и платная госпитализация проводятся по профилям: педиатрия, неврология, детская хирургия, травматология и ортопедия, оториноларингология, анестезиология и реаниматология. Подробности на сайте горбольницы.