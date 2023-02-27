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Согласован внешний вид новостройки в 9-м микрорайоне и планировка его двора. Смотрите, что сделают на месте трёх пятиэтажек 27.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Команда зеленоградских архитекторов разработала и согласовала внешний вид нового дома, состоящего из двух здания, и планировку двора — их построят на месте нынешних пятиэтажек 925-927.

Лаконичные фасады зданий с акцентом на входных группах — их украсят декоративные панно с растительной тематикой. «Перед авторами проекта стояла непростая задача — разработать оптимальные фасадные решения для Зеленограда, где городская среда развивалась довольно планомерно. В итоге было решено использовать для отделки керамогранит песочного цвета с текстурой „камня“ и белые фиброцементные панели. Кроме того, были добавлены разные декоративные элементы — входные группы украсят панно из архитектурного бетона, а корзины под кондиционеры выполнят в виде решеток со сложным узором», — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

У двора тоже будет необычное решение. «Мы решили использовать геопластику, закрыв детские площадки», — рассказывает Тамара Айвазова, специалист «Зеленоградпроекта». Геопластика — это искусственное преобразование рельефа с функциональными и декоративными целями: сооружение насыпей, дамб, холмов, водоемов, горок, углублений и других конструкций.

В большом внутреннем дворе между двумя зданиями корпуса 927 не будет автомобильных проездов — там планируют сделать детскую площадку и целую сеть дорожек между зелеными холмиками и деревьями. Дорожки будут пересекать и разные части детской площадки. По части тротуаров в случае необходимости сможет проезжать пожарная техника. Выходы из подъездов сделают и во двор, и на внешнюю сторону зданий.

Проезды для машин предусмотрены снаружи, вокруг зданий, с двумя выездами на дорогу, ведущую к Панфиловскому проспекту. Внимательные зрители заметят, что наземных парковок у корпуса 927 немного — под корпусом будет подземный паркинг на 152 машины (это меньше, чем предполагалось — в первоначальное проекте было 219 машиномест)

Пешеходная дорожка, которая сегодня проходит между пятиэтажками и школой-садом «Логотон» (корпус 929А), превратится в автомобильный проезд с тротуарами. А на время стройки её, видимо, перекроют.

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Благодарим за изображение «Зеленоградпроект» и Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство, реновация, сюжет: новый корпус 927 на месте пятиэтажек, Зеленоградпроект
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 14:47
Вот вроде бы и не плохо задумано, но...в эти зелёные холмики надо посадить деревья и побольше. Скамейки поставить под деревья, что бы мама могла посидеть в тенёчка пока её детёныш лепит куличики в песочнице, да и детёнышу надо иногда в тенёчке остыть.
У меня создаётся такое впечатление, что ландшафтные дизайнеры либо все убеждённые детоненавистники, либо живут на собственных загородных виллах...
A T
Вчера, 18:13
О да, многоэтажки в моём (пока ещё) дворе, счастье-то такое. /сарказм
Не знаю, что там неплохо задумано, где живут ландшафтные дизайнеры и как остывают "детёныши", но это частности. Интереснее продолжение усугубления транспортной попы в микрорайоне. Построены корпуса 934, 935 из двух зданий и 936. Мало? Когда ликвидировали парковку под 935 и 936, говорили, мол, людям надо где-то жить. Ок, построили. Их нельзя было предложить жителям пятиэтажек в 9-м и, наверное, ул. Гоголя и на том остановиться в старом городе? А после сноса устроить, например, озеленение, детские или спортивные площадки. Выходит, нельзя - непременно надо воткнуть ещё жильё на эту инфраструктуру, здесь же мёдом намазано, и целый пятачок освобождается. Люди на Солнечную аллею налево щемятся, а после ввода этого "дома" (на самом деле, двух домов), наверное, и на Панфиловский из глубины микрорайона по утрам будет затруднительно выехать. Особенно если навстречу попрут кареты с принцами и принцессами непосредственно до школы. Запретят парковку в проездах, закроют новые дома шлагбаумами, как на Солнечной, но машины-то не испарятся.
Утреннее солнышко на изображении сверху почему-то светит чуть ли не с севера... В реале большую часть года, наверное, будет тень на 924 и часть 931.
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