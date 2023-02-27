Команда зеленоградских архитекторов разработала и согласовала внешний вид нового дома, состоящего из двух здания, и планировку двора — их построят на месте нынешних пятиэтажек 925-927.
Лаконичные фасады зданий с акцентом на входных группах — их украсят декоративные панно с растительной тематикой. «Перед авторами проекта стояла непростая задача — разработать оптимальные фасадные решения для Зеленограда, где городская среда развивалась довольно планомерно. В итоге было решено использовать для отделки керамогранит песочного цвета с текстурой „камня“ и белые фиброцементные панели. Кроме того, были добавлены разные декоративные элементы — входные группы украсят панно из архитектурного бетона, а корзины под кондиционеры выполнят в виде решеток со сложным узором», — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
У двора тоже будет необычное решение. «Мы решили использовать геопластику, закрыв детские площадки», — рассказывает Тамара Айвазова, специалист «Зеленоградпроекта». Геопластика — это искусственное преобразование рельефа с функциональными и декоративными целями: сооружение насыпей, дамб, холмов, водоемов, горок, углублений и других конструкций.
В большом внутреннем дворе между двумя зданиями корпуса 927 не будет автомобильных проездов — там планируют сделать детскую площадку и целую сеть дорожек между зелеными холмиками и деревьями. Дорожки будут пересекать и разные части детской площадки. По части тротуаров в случае необходимости сможет проезжать пожарная техника. Выходы из подъездов сделают и во двор, и на внешнюю сторону зданий.
Проезды для машин предусмотрены снаружи, вокруг зданий, с двумя выездами на дорогу, ведущую к Панфиловскому проспекту. Внимательные зрители заметят, что наземных парковок у корпуса 927 немного — под корпусом будет подземный паркинг на 152 машины (это меньше, чем предполагалось — в первоначальное проекте было 219 машиномест)
Пешеходная дорожка, которая сегодня проходит между пятиэтажками и школой-садом «Логотон» (корпус 929А), превратится в автомобильный проезд с тротуарами. А на время стройки её, видимо, перекроют.
Благодарим за изображение «Зеленоградпроект» и Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
У меня создаётся такое впечатление, что ландшафтные дизайнеры либо все убеждённые детоненавистники, либо живут на собственных загородных виллах...
Не знаю, что там неплохо задумано, где живут ландшафтные дизайнеры и как остывают "детёныши", но это частности. Интереснее продолжение усугубления транспортной попы в микрорайоне. Построены корпуса 934, 935 из двух зданий и 936. Мало? Когда ликвидировали парковку под 935 и 936, говорили, мол, людям надо где-то жить. Ок, построили. Их нельзя было предложить жителям пятиэтажек в 9-м и, наверное, ул. Гоголя и на том остановиться в старом городе? А после сноса устроить, например, озеленение, детские или спортивные площадки. Выходит, нельзя - непременно надо воткнуть ещё жильё на эту инфраструктуру, здесь же мёдом намазано, и целый пятачок освобождается. Люди на Солнечную аллею налево щемятся, а после ввода этого "дома" (на самом деле, двух домов), наверное, и на Панфиловский из глубины микрорайона по утрам будет затруднительно выехать. Особенно если навстречу попрут кареты с принцами и принцессами непосредственно до школы. Запретят парковку в проездах, закроют новые дома шлагбаумами, как на Солнечной, но машины-то не испарятся.
Утреннее солнышко на изображении сверху почему-то светит чуть ли не с севера... В реале большую часть года, наверное, будет тень на 924 и часть 931.