Лаконичные фасады зданий с акцентом на входных группах — их украсят декоративные панно с растительной тематикой. «Перед авторами проекта стояла непростая задача — разработать оптимальные фасадные решения для Зеленограда, где городская среда развивалась довольно планомерно. В итоге было решено использовать для отделки керамогранит песочного цвета с текстурой „камня“ и белые фиброцементные панели. Кроме того, были добавлены разные декоративные элементы — входные группы украсят панно из архитектурного бетона, а корзины под кондиционеры выполнят в виде решеток со сложным узором», — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.