Анатолий Кондратьевич приехал в Зеленоград в 1965 году, преподавал сначала физкультуру, а затем анатомию в школе 609. Был простым учителем, затем заместителем директора. В 1978 году возглавил школу-новостройку 853 и руководил ей до 2006 года — почти три десятка лет. Благодаря стараниям и усилиям педагогического коллектива под его руководством школа стала одной из лучших в Зеленограде.

Своим воспитанникам он не только давал блестящие знания, но и участвовал в их судьбе, направлял их, всячески помогал. Выпускники Анатолия Кондратьевича работают в разных уголках нашей страны! Всегда искренний, внимательный, доброжелательный, чуткий, он вырастил целую плеяду талантливых преподавателей. Анатолий Кондратьевич умел разглядеть в каждом учителе что-то самое важное, ценное, не только профессиональное, но и человеческое. Всегда говорил, что связь учителя и ученика должна проходить на уровне сердца.

Мир в семье, доброжелательность и взаимопомощь в коллективе школы, спорт и трудолюбие всегда были главными жизненными ориентирами этого замечательного Человека и настоящего Учителя.

Мудрый наставник, он навсегда останется родным человеком для школы, многих учителей, детей, их родителей, судьбы которых прошли через его отеческое сердце и тёплые руки!

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память замечательному Учителю, настоящему Директору, Человеку с большой буквы!

Прощание с Анатолием Тягилевым состоится в субботу, 25 февраля, в 12:00 в зале морга ГКБ 3 им. Кончаловского по адресу: Каштановая аллея, дом 2, строение 13