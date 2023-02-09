«У нашего детского театра Ведогонь в корпусе 617 отбирают здание!» — такая петиция распространяется с начала недели по Зеленограду, за несколько дней её подписали почти 500 человек. Педагогам ДЮЦ «Ведогонь» объявили, что летом им придётся покинуть помещения, оборудованные под камерный детско-юношеский театр, которому в этом году исполняется 30 лет — и переехать в обычный актовый зал школы.
В состав зеленоградской школы 854 ДЮЦ «Ведогонь» вошёл почти десять лет назад и сейчас называется просто «подразделением дополнительного образования», в котором работают творческие объединения и по-прежнему регулярно ставятся спектакли.
В пятницу, 3 февраля, руководство школы провело собрание, в котором участвовали педагоги ДЮЦ и члены школьного управляющего совета. «Директор школы 854 Сергей Москаленков предложил нам освободить здание в июне и переехать в здание школы, которая совсем не приспособлена для театральной деятельности, — рассказал „Зеленоград.ру“ один из педагогов. — Сказали, что не хотят ремонтировать и финансировать здание». Директора поддержала председатель управляющего совета, муниципальный депутат Екатерина Лобанова, хотя другие члены совета оказались не осведомлены о закрытии здания — «до них информацию не донесли и на голосование этот вопрос не выставляли», сказал собеседник редакции.
Двухэтажный корпус 617, который ДЮЦ «Ведогонь» делит с районным «Жилищником», по мнению педагогов театра, не в таком уж плохом состоянии. Аварийности нет, «ремонт уже проводился несколько лет назад, трубы меняли, только немного протекает крыша, но менять крышу — это совсем не дорого». Вместе с тем, знакомые с ситуацией источники редакции подтверждают, что у здания есть ряд давних проблем — и это не только протекающая много лет крыша, но и ветхие стены, и сложности с электропроводкой.
Кто займет помещения, если театр оттуда съедет, неизвестно.
В школе 854 встречу «по дальнейшему развитию театра» считают «рабочей», а переезд театра — не приказом, а предложением. «Мы стремимся развивать театр спокойно и аккуратно, относясь с уважением к привычной жизни наших театралов, детей и педагогов, — прокомментировала школа один из постов с петицией. — В настоящее время никакого решения не принято. Мы договорились с педагогами, что будем вместе прорабатывать эту важную инициативу, потому что главное для нас — найти точки роста для театральной деятельности в нашей школе, для развития театральной педагогики».
Возможность переезда никак не связана с проведением ежегодного ремонта, утверждают в школе. И приводят другие аргументы: школа хочет, чтобы в театральных объединениях занималось больше детей (сейчас это около 100 человек, а желающих значительно больше, по данным школы). Для этого лучше сконцентрировать занятия «в одном из корпусов школы, где больше всего детей младшего школьного возраста, чтобы им было удобно посещать театральные студии во второй половине дня». Не совсем понятно, почему рассматриваются только младшие дети — ведь в театральных студиях могут заниматься дети всех возрастов.
Реакцию педагогов ДЮЦ «Ведогонь» в школе трактуют как более лояльную: «Педагоги, в свою очередь, рассмотрели возможности для осуществления этой инициативы, оценили, обсудили необходимые действия, чтобы полностью обеспечить работу сцены, качественный звук и свет, чтобы организовать помещение для хранения реквизита и работу гримёрки».
Однако позиция, обозначенная в петиции, далека от лояльности: «Важно, чтобы это именно это здание оставалось театром, ведь здесь есть и сцена с залом, и гримерка, и огромное количество реквизита, костюмов, рубка для света и звука и многое другое. И если педагогов переведут работать в школу — они просто не смогут обучать детей театральному искусству, как раньше, ведь самого театра больше не будет!»
За 30 лет своей истории в ДЮЦ (ДЮТЦ) «Ведогонь» выросли поколения юных актёров и просто талантливых зеленоградцев. Некоторые из них — например, Денис Косяков — стали профессионалами и сейчас играют на большой московской сцене, снимаются в кино.
«Дети после нескольких занятий почти сразу пробуют себя на сцене, что воспитывает в них тягу к искусству и публичным выступлениям. Педагоги связаны с театром очень тесно, прошлым и настоящим, они профессионалы и замечательно работают с детьми!» — говорится в петиции.
«Возможно, именно благодаря „Ведогоню“ я поступил в театральный вуз, — поделился с „Зеленоград.ру“ Илья Смирнов, в прошлом ученик ДЮЦ „Ведогонь“. — У меня просто была точка опоры. Именно эту точку опоры часто ищут дети и подростки, и ищут ее именно вне школы». Сам он с шестого класса занимался в «Ведогоне» и считает, что это и сегодня настоящий детский репертуарный театр. «У нас были репетиционные залы, хореографический репетиторий со станком, гримерки, костюмерный цех, склад декораций, камерная сцена на 50 зрителей с профессиональным оборудованием, — перечисляет выпускник центра. — И вот на 30-летний юбилей ДЮТЦа город решил сделать огромный „подарок“ — выселить его из здания, которое театр занимает всю свою жизнь. И вселить в школу, где есть только актовый зал, то есть все сведется к концертам на праздники».
История с переездом, грозящим ДЮЦ «Ведогонь», началась не сегодня, а практически с момента присоединения к школе 854. Первый директор объединенного образовательного комплекса Андрей Курсаков предлагал детскому театру переехать в здание школы в Никольском проезде, как рассказал «Зеленоград.ру» один из бывших сотрудников ДЮЦ, — при этом планировалось общими усилиями разработать проект переоснащения школьных помещений под полноценный детский театральный центр и получить на это финансирование. Но педагогический коллектив ДЮЦ «Ведогонь» тогда, как и сейчас, отказался от переезда. И в каком-то смысле остался перед перспективой неминуемого переезда в будущем — вопрос, на каких условиях.
Детско-юношеского театральный центр «Ведогонь» был открыт в корпусе 617 приказом Московского комитета народного образования от 25 июня 1993 года. Незадолго до этого, в 1992 году, здесь же прошёл первый сезон зеленоградского «Ведогонь-Театра», созданного молодыми актёрами, выпускниками щепкинского училища — Павлом Курочкиным и Еленой Шкурпело. ДЮТЦ «Ведогонь» стал первым официальным домом для театра, который к 1999 превратился в профессиональный и отделился от ДЮТЦ. Но тесные связи сохранились: детский театр много лет возглавлял актёр «Ведогонь-театра», педагог и режиссер Антон Васильев, преподавателями были и другие актёры «взрослого» театра. В 2019 году Антон Васильев покинул пост руководителя ДЮТЦ «Ведогонь».