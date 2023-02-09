В состав зеленоградской школы 854 ДЮЦ «Ведогонь» вошёл почти десять лет назад и сейчас называется просто «подразделением дополнительного образования», в котором работают творческие объединения и по-прежнему регулярно ставятся спектакли.

В пятницу, 3 февраля, руководство школы провело собрание, в котором участвовали педагоги ДЮЦ и члены школьного управляющего совета. «Директор школы 854 Сергей Москаленков предложил нам освободить здание в июне и переехать в здание школы, которая совсем не приспособлена для театральной деятельности, — рассказал „Зеленоград.ру“ один из педагогов. — Сказали, что не хотят ремонтировать и финансировать здание». Директора поддержала председатель управляющего совета, муниципальный депутат Екатерина Лобанова, хотя другие члены совета оказались не осведомлены о закрытии здания — «до них информацию не донесли и на голосование этот вопрос не выставляли», сказал собеседник редакции.

Двухэтажный корпус 617, который ДЮЦ «Ведогонь» делит с районным «Жилищником», по мнению педагогов театра, не в таком уж плохом состоянии. Аварийности нет, «ремонт уже проводился несколько лет назад, трубы меняли, только немного протекает крыша, но менять крышу — это совсем не дорого». Вместе с тем, знакомые с ситуацией источники редакции подтверждают, что у здания есть ряд давних проблем — и это не только протекающая много лет крыша, но и ветхие стены, и сложности с электропроводкой.

Кто займет помещения, если театр оттуда съедет, неизвестно.