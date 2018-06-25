25 июня 1993 года вышел приказ №244 Московского департамента образования «Об открытии детско-юношеского театрального центра „Ведогонь“ Зеленоградского учебного округа». Таким образом власти помогли студии молодых актёров получить статус ДЮТЦ и бюджетное финансирование. Первым директором центра был Павел Курочкин, ставший затем художественным руководителем «Ведогонь-театра».



О знаковой дате вспоминает «Музей Зеленограда». Театральная студия в Зеленограде была создана раньше, еще в середине 1980-х, выпускниками Высшего театрального училища имени Щепкина Павлом Курочкиным и Еленой Шкурпело. Первые годы студия размещалась в хозблоках в корпусах 1105 и 617, это было трудное становление — фактически создавался театр-студия, но средств для этого не было. Осенью 1992 года в 617-м корпусе состоялось торжественное открытие первого сезона «Ведогонь-театра» — зрители увидели спектакль «О хороших местах, светлых снах и окаянной жизни» в постановке Павла Курочкина. Тогда дети-студийцы учились у артистов, играли с ними на одной сцене. В том же году молодой театр материально поддержали банк «Технополис» и компания «Дока», а затем и префектура: тогдашний начальник управления образования округа Татьяна Забелина способствовала созданию на основе театра детско-юношеского театрального центра с бюджетным финансированием. В 1998 году актёры «Ведогонь-театра» получили профессиональное образование, а в 1999-м театр получил статус государственного, то есть профессионального.

ДЮТЦ «Ведогонь» по-прежнему работает в корпусе 617 и является сейчас подразделением школы №854. Иногда путают «Ведогонь-театр» и детско-юношеский центр из-за одинакового названия, но это совершенно разные организации: первая — профессиональный театр, вторая — учреждение дополнительного образования. Хотя они связаны исторически и творчески: детско-юношеским центром долгое время руководил актер и режиссер Антон Васильев (сейчас он педагог-организатор, руководитель молодежного театра), одновременно актер «Ведогонь-театра».