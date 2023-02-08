Анна Сергеевна родилась в Москве, окончила семь классов и пошла учиться на курсы бухгалтеров. Трудиться начала очень рано. В годы войны работала на предприятии от Мосздравотдела, а потом в Ярославской области. В 1962 году она вместе с мужем переехала в Зеленоград. Долгое время она работала бухгалтером на заводе «Элион»