Третью платформу закрыли и постепенно сносят. Возле неё останавливались поезда на Москву. Вниманию пассажиров: теперь движение электричек переключили на другие платформы, на третьей посадки и высадки нет.

Платформу снесут в рамках реконструкции станции Крюково. Сейчас действуют платформы №1 (крайняя со стороны нового города) и №2 и 4 (крайняя со стороны старого города). После реконструкции останется три платформы.

Также началось строительство павильона №2 будущего пассажирского терминала (надземного перехода) на Привокзальной площади. Здесь роют котлован под опоры. Площадь по-прежнему огорожена.