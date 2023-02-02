В новом вокзале на станции Крюково начали монтировать эскалаторы
Фото: d74mt / nashtransport.ru
Третью платформу закрыли и постепенно сносят. Возле неё останавливались поезда на Москву. Вниманию пассажиров: теперь движение электричек переключили на другие платформы, на третьей посадки и высадки нет.
Платформу снесут в рамках реконструкции станции Крюково. Сейчас действуют платформы №1 (крайняя со стороны нового города) и №2 и 4 (крайняя со стороны старого города). После реконструкции останется три платформы.
Также началось строительство павильона №2 будущего пассажирского терминала (надземного перехода) на Привокзальной площади. Здесь роют котлован под опоры. Площадь по-прежнему огорожена.
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