Магазин сети Fix Price на Солнечной аллее, в корпусе 900 закрывается — 31 января он работает последний день. Полки в магазине уже наполовину пустые. Об этом сообщили местные жители в чате 9-го микрорайона.
Почему магазин закрывается и что будет вместо него, пока неизвестно.
После закрытия в Зеленограде останется ещё семь магазинов сети: В ТЦ «Панфиловский», в корпусах 1104, 406, 1637, 1456, на Заводской и на Центральной площади.
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