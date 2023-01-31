Почему магазин закрывается и что будет вместо него, пока неизвестно.

После закрытия в Зеленограде останется ещё семь магазинов сети: В ТЦ «Панфиловский», в корпусах 1104, 406, 1637, 1456, на Заводской и на Центральной площади.