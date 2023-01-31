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Магазин Fix Price на Солнечной аллее закрывается 31.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Магазин сети Fix Price на Солнечной аллее, в корпусе 900 закрывается — 31 января он работает последний день. Полки в магазине уже наполовину пустые. Об этом сообщили местные жители в чате 9-го микрорайона.

Почему магазин закрывается и что будет вместо него, пока неизвестно.

После закрытия в Зеленограде останется ещё семь магазинов сети: В ТЦ «Панфиловский», в корпусах 1104, 406, 1637, 1456, на Заводской и на Центральной площади.

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Метки:
микрорайон 9, магазин fix price
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Обсуждение
A T
9 часов назад
Жаль. За всякой мелочёвкой и пятилитровками воды туда было удобно ходить. Если бы какой-нибудь хозяйственный открылся, было бы ещё ничего.
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