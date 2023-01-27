ДТП произошло вечером в четверг на 55 километре трассы, в районе Солнечногорска. Для эвакуации поврежденных машин пришлось временно перекрывать движение в сторону области.
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